القاهرة 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، مطالبة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الحكومة بضرورة تمكين ودمج ذوي الهمم في جميع المشروعات والمبادرات القومية التي تقوم الدولة بتنفيذها لتصبح جهود ذوي الهمم جزءًا أساسيًا لا يتجزأ من الأولويات التي تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين.واهتمت بتأكيد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، استمرار جهود الدولة في الإفراج عن السلع والبضائع المتراكمة في الموانئ، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تدريجيًا لحل العديد من المشكلات المرتبطة بعملية تراكم البضائع والتي تمس عددًا من القطاعات المختلفة.وواكبت صحف الخميس تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتة الانتباه إلى اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس مدينة جنين ومخيمها، مما أسفر عن إصابة سيدة فلسطينية بالرصاص، كما اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.ونشرت في الإطار ذاته تحذير العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، من اشتعال انتفاضة فلسطينية ثالثة، مشيرًا إلى أن عواقبها لن يستفيد منها الفلسطينيون أو الإسرائيليون، بل ستهدد المنطقة برمتها.وتطرقت صحف القاهرة إلى مستجدات الحالة الوبائية في الصين، مشيرًا إلى تسجيل السلطات الصحية في البلاد 3 حالات وفاة جديدة بفيروس كوفيد 19، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في الصين منذ ظهور الوباء في 2020 إلى 5 آلاف و245 حالة.// انتهى //10:46ت م0029