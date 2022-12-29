إسلام آباد 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تصريحات وزير المالية الباكستاني إسحاق دار الذي أكّد بأن بلاده لن تتخلف عن سداد الديون رغم التحديات الاقتصادية الصعبة التي تمر بها.واهتمت بتأكيد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عزم حكومته على مواصلة الحرب ضد الإرهاب حتى استئصال ظاهرة الإرهاب من البلاد.وتناقلت الاتصال الهاتفي الذي جرى أمس بين رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، والذي تناول بحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.وأخبرت عن مساعي باكستان للحصول على مساعدة الولايات المتحدة لتأمين قروض بقيمة 13 مليار دولار في مؤتمر جنيف المقبل حول تغير المناخ، لتغطية أضرار الفيضانات التي واجهتها الصيف المنصرم.وتطرقت إلى مواصلة الأمن الباكستاني ملاحقة العناصر التي تقف خلف التفجير الانتحاري الذي وقع الأسبوع الماضي في العاصمة إسلام آباد.وتناولت صحف إسلام آباد مطالبة مجلس الأمن الدولي من الحكومة التي تقودها حركة طالبان في أفغانستان بضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للنساء والفتيات في البلاد.// انتهى //11:01ت م0031