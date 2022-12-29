طوكيو 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واسأغلق المؤشر نيكي الياباني اليوم، منخفضًا 0.93 %، بعدما وصل خلال التداولات إلى 25953.92 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ الثالث من أكتوبر الماضي.ونزل المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقًا 0.72 % إلى 1895.27 نقطة، وسجل ارتفاع 34 سهمًا على المؤشر نيكي ، مقابل تراجع 182 سهمًا، فيما هبطت جميع المؤشرات الفرعية البالغ عددها 33 مؤشرًا، باستثناء اثنين فقط .// انتهى //11:09ت م0033