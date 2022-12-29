اقتصادي / مؤشر نيكي الياباني يغلق منخفضًا 0.93 %
الخميس 1444/6/5 هـ الموافق 2022/12/29 م واس
طوكيو 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واس
أغلق المؤشر نيكي الياباني اليوم، منخفضًا 0.93 %، بعدما وصل خلال التداولات إلى 25953.92 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ الثالث من أكتوبر الماضي.
ونزل المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقًا 0.72 % إلى 1895.27 نقطة، وسجل ارتفاع 34 سهمًا على المؤشر نيكي ، مقابل تراجع 182 سهمًا، فيما هبطت جميع المؤشرات الفرعية البالغ عددها 33 مؤشرًا، باستثناء اثنين فقط .
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