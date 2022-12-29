جدة 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واسقررت إدارة التعليم بمحافظة جدة تعليق الدراسة الحضورية اليوم بجميع المدارس المسائية ومدارس التعليم المستمر للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم في جدة ورابغ وخليص.وأوضحت إدارة تعليم جدة أنه بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ سيكون الدوام الدراسي اليوم للمدارس المسائية عن بُعد عبر "منصة مدرستي" لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.// انتهى //11:19ت م0034