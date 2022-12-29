مكة المكرمة 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واسوثقت عدسة "واس" مشاعر وفرحة المعتمرين في العاصمة المقدسة خلال زيارتهم الأماكن التاريخية والإسلامية التي تمثّل إرثًا ثقافيًا وحضاريًا يرتبط بالسيرة النبوية, والتاريخ الإسلامي، وما تزخر به مكة المكرمة في لحظات جمالية تناجي وتحاكي تلك الأماكن، ومنها: المسجد الحرام، وجبل الرحمة، وغار حراء، وغار ثور، ومسجدا نمرة بعرفات والمشعر الحرام بمزدلفة، ومجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، ومعرض عمارة الحرمين، وأبراج البيت، وبرج الساعة، ومعرض الوحي، ومشروع تعظيم البلد الحرام، إضافة إلى زيارة بعض الأسواق القديمة، وتوثيق تلك اللحظات الخالدة.// انتهى //11:25ت م0035