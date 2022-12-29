تونس 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، تأكيد الرئيس قيس سعيد أنَّ الدولة قوية بمؤسساتها وليست "غنيمة" كما يدعي البعض، مشدداً في كلمة ألقاها في مستهل اجتماع حضرته رئيسة الحكومة نجلاء بودن ومن وزراء العدل ليلى جفال والداخلية توفيق شرف الدين والدفاع الوطني عماد مميش، إلى جانب قيادات عسكرية وأمنية، على أنَّ هذه الأوضاع لا يمكن أن تستمر، وأنه لا يمكن للمتطاولين على الدولة ورموزها أن يبقوا دون جزاء في إطار القانون".وتناقلت تحذّير اللجنة العلمية التونسية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من ظهور موجة جديدة لانتشار هذا الفيروس في شهر يناير القادم.وعرجت صحف الخميس على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها، مما أسفر عن إصابة سيدة فلسطينية بالرصاص، كما اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.وأشارت إلى إعلان مصر تحقيق صادرات قياسية من الغاز الطبيعي خلال العام 2022 ، بلغت 8 ملايين طن بقيمة 8.4 مليارات دولار أي بزيادة 140 % عن العام الماضي.وكتبت صحف تونس عن ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات، التي تضرب أرجاء متفرقة في الفلبين، إلى 32 قتيلاً.// انتهى //11:55ت م0039