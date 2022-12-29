الرياض 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واسأصدرت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية الدليل التوضيحي للائحة ضريبة التصرفات العقارية بهدف إيجاد مرجع استرشادي للباحثين والمتعاملين والمهتمين بالأنظمة الضريبية على التصرفات العقارية، وتضمّن الدليل كافة المواد النظامية والقرارات والتعاميم وعدداً من السوابق القضائية الحديثة لعامي 2020م-2021م.وقالت الأمانة في بيان لها اليوم إن ذلك جاء في إطار سعي الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية لتيسير الوصول والاطلاع على المواد النظامية والقرارات والمراسيم والاتفاقيات والتعاميم الضريبية، وانطلاقاً من رؤية الأمانة العامة المتمثلة في التميز بالقدرة على حل المنازعات الضريبية بكفاءة وتبني أساليب مبتكرة وفعّالة؛ لتمكين الفصل الناجز في المنازعات الضريبية.الجدير بالذكر أن الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية نشرت النسخة الإلكترونية للدليل عبر موقعها الإلكتروني https://gstc.gov.sa/ar/DocumentsLb/Publications/Documents/25.pdf ويمكن للمهتمين الاطلاع عليها.// انتهى //13:14ت م0055