الرياض 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واسحصدت المديرية العامة لمكافحة المخدرات جائزة الخدمات الأمنية "منصة أبشر ميدان" في ملتقى أبشر الثامن 2022 الذي أقيم في نادي منسوبي وزارة الداخلية، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.ويأتي هذا المنجز في ظل ما تشهده وزارة الداخلية من تطور تقني متسارع للخدمات الإلكترونية المقدمة لقطاع الأفراد والأعمال والحكومة، أسهم في توفير الوقت والجهد على المستفيدين من المواطنين والمقيمين بأكثر من (350) خدمة إلكترونية يستفيد منها أكثر من (26) مليون مستفيد.// انتهى //13:24ت م0056