كيجالي 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واساحتجت الحكومة الرواندية، على الانتهاك المتكرر لمجالها الجوي من قبل مقاتلات تابعة للقوات الجوية لجمهورية الكونغو الديمقراطية.وقالت الحكومة الرواندية، في بيان لها اليوم، إن"السلطات الرواندية احتجت مرة أخرى لدى حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد الانتهاكات المتكررة لمجالها الجوي من قبل مقاتلات تابعة للقوات الكونغولية".وأوضح البيان أن مقاتلة من طراز "" Sukhoi-25 تابعة للقوات الجوية لجمهورية الكونغو الديمقراطية قامت ،أمس بانتهاك المجال الجوي لرواندا على طول بحيرة كيفو في المقاطعة الغربية للبلاد، قبل أن تعود أدراجها على الفور إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.// انتهى //13:31ت م0058