المدينة المنورة 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واسنظمت أمانة المدينة المنورة ممثلة ببلدية العقيق مبادرة لتشجير مخطط السلام، من خلال تعزيز المشاركة المجتمعية وتحفيز أهالي الحي على المساهمة في زيادة المساحات الخضراء.وتهدف المبادرة التي شارك فيها أكثر من 300 متطوع ومتطوعة، وَغرس 425 شتلة، إلى تعزيز مشاركة الأهالي في تحسين المشهد الحضري في المرافق العامة من خلال زراعة الأشجار، نظراً لدورها البيئي المهم، بالإضافة إلى ما تسهم به في خلق منظر جمالي، يهدف إلى إظهار ملامح البهجة والراحة في نفوس أهالي الحي.وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة مبادرات أمانة منطقة المدينة المنورة لزيادة الغطاء النباتي والمساحات الخضراء داخل المدينة المنورة، بما يتواكب مع مبادرة السعودية الخضراء.// انتهى //13:35ت م0060