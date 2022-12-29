العين 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واستختتم يوم غدٍ منافسات النسخة الثانية من بطولة "زايد العربية الجامعية" لكرة قدم الصالات، في مقر جامعة الإمارات بالعين،حيث تقام المباراة النهائية التي تجمع الفائز من لقاء ليبيا ومصر، والفائز من لقاء العراق والمغرب، في نصف النهائي.وأشاد نائب رئيس الاتحاد العربي للرياضة الجامعية الدكتور محمد صبحي حسانين بالمستويات الفنية التي ظهرت بها، والتنظيم المميز للحدث.وأوضح أن الاتحاد العربي للرياضة الجامعية خلال اجتماع مكتبه التنفيذي، عمل على تقديم العديد من المقترحات من أجل تطوير الألعاب الجامعية ورفع معدل ومستوى المشاركات خلال الفترة المقبلة.// انتهى //13:35ت م0061