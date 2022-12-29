الكويت 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على انخفاض مؤشرها العام 4ر15 نقطة ليبلغ مستوى 12ر7292 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 21ر0 %، حيث تم تداول 5ر177 مليون سهم عبر 8819 صفقة بقيمة 5ر43 مليون دينار كويتي.وانخفض مؤشر السوق الرئيس 7ر2 نقطة ليبلغ مستوى 79ر5596 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 05ر0 %، من خلال تداول 2ر117 مليون سهم، عبر 3986 صفقة نقدية بقيمة 4ر11 مليون دينار كويتي.كما انخفض مؤشر السوق الأول 5ر20 نقطة ليبلغ مستوى 68ر8115 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 25ر0 %، من خلال تداول 3ر60 مليون سهم، عبر 4833 صفقة بقيمة 32 مليون دينار كويتي.في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 05ر26 نقطة، ليبلغ مستوى 01ر5719 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 45ر0 %، من خلال تداول 3ر74 مليون سهم، عبر 2391 صفقة بقيمة 9ر8 ملايين دينار كويتي.// انتهى //13:38ت م0064