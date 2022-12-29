بغداد 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم، بزيارة رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد للموصل، وتفقده الأوضاع في محافظة نينوى، أكثر المحافظات التي تعرضت للدمار من قبل تنظيم داعش، حيث تعهد الرئيس العراقي بإعمارها وإعادتها للأفضل.وأشارت الصحف لاستخدام العمليات المشتركة للتقنيات الحديثة والطائرات المسيطرة والجهد الاستخباري، لملاحقة داعش، منوهة لتحذير البنك الدولي للعراق من الاعتماد الكلي على النفط.وتناولت تدخل البنك المركزي العراقي بقوة لمنع انهيار الدينار العراقي، وتحديده للعديد من المصارف لبيع الدولار للمواطنين مباشرة بالسعر الرسمي.وأوردت الصحف تحديد وزارة الكهرباء نهاية الصيف المقبل، موعد لاتمام الربط الكهربائي مع الأردن، مشيرةً إلى الاستعدادات الرياضية والقرارات الحكومية، بتسهيل دخول الأشقاء العرب لخليجي 25 في البصره .// انتهى //13:49ت م0067