الرياض 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واسقام صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء؛ بزيارة تفقدية لمقر الهيئة بالرياض، اطلع خلالها على سير أعمالها، وأنشطتها ومبادراتها في متابعة موثوقية تقديم الخدمة الكهربائية وحماية المستهلكين.وتفقد سموه خلال زيارته أعمال الإنشاءات الجديدة لمراكز الهيئة الأربعة التي وجه بإنشائها، - التي تهدف إلى تعزيز دور الهيئة في حماية حقوق المستهلك من خلال مركز الاتصال لاستقبال اتصالات المستهلكين والإجابة على استفساراتهم، ومركز رعاية المستهلك لمراقبة جودة إغلاق الشكاوى من مقدمي الخدمة، ومركز الحوادث وإدارة الأزمات لمتابعة موثوقية تقديم الخدمة الكهربائية. إضافةً إلى مركز المعلومات للرصد الإعلامي وتحليل البيانات والمعلومات الخاصة بأداء القطاع.كما تفقد سموه المراكز التي أنشأتها الهيئة بشكل مؤقت وتعمل على مدار الساعة، مثل مركز رعاية المستهلك الذي يقوم بمتابعة شكاوى المستهلكين ودراسة معلومات الشكاوى وقياس رضا المستهلكين، ومركز الحوادث وإدارة الأزمات الذي يستقبل البلاغات من مقدمي الخدمة الكهربائية والمرخص لهم بحسب المعايير المعتمدة، ويتابع الانقطاعات والتعامل معها وفق القواعد والإجراءات المعدة لذلك.واستمع سموه خلال الزيارة إلى شرح مفصل عن استعدادات مراكز الهيئة لمواجهة مختلف الحالات الطارئة ومتابعة الحالات المطرية المحتملة وغيرها.يذكر أنَّ مركز الحوادث وإدارة الأزمات يتابع بالتعاون مع مراكز الأزمات في منظومة الطاقة الحوادث الكهربائية التي تؤثر على موثوقية الخدمة واستدامتها، ودراسة أسبابها.// انتهى //13:51ت م0068