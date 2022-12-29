الرياض 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واسأعلن مكتب التربية العربي لدول الخليج ومؤسسة حمدان بن راشد آلمكتوم للأداء التعليمي المتميز نتائج منافسات الدورة25 لجوائز مؤسسة حمدان على المستوى الخليجي، حيث تصدرت المملكة العربية السعودية بعدد الفائزين من خلال حصولها على تسع جوائز تلتها الكويت بنيلها ثلاث جوائز ثم كل من قطر والبحرين اللتين حصلتا على جائزة لكل منهما من إجمالي الجوائز.وقال المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي, إن هذا الإعلان المشترك يأتي ثماراً للتعاون اللإستراتيجي بين المكتب والمؤسسة الذي يهدف إلى ترسيخ مبادئ التميز وتحقيق أهداف هذه الجائزة ومساعيها في تعزيز الأداء التعليمي لدى الإدارات المدرسية والمعلمين والطلبة والاهتمام بالفئات والجهات الفاعلة في قطاع التعليم من المؤسسات والأفراد الذين يقدمون إنجازات وإبداعات مميزة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.من جانبه، أكد الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز الدكتور خليفة علي السويدي, أهمية الجائزة في تطوير التعليم ودورها في تبني نموذج مبتكر لوضع المعايير وتفعيل أدوات ومبادرات لتحسين المنظومة التعليمية, مشيداً بالتعاون الثنائي مع مكتب التربية العربي لدول الخليج وحرص المكتب على دعم وتمكين البرامج والمشروعات التي من شأنها تطوير وتجويد التعليم في الدول الأعضاء وأن الجانبين يعملان باتساق على نشر ثقافة التميز التعليمي وأفضل الممارسات التعليمية الملبية لمعايير الجودة.يشار إلى أنَّ عدد المشاركين في الجوائز الخليجية للدورة الخامسة والعشرين بلغ 77مشاركاً، فاز منهم 14 فائزاً منهم 37 طالباً من التعليم العام، و 20 طالباً في المجال الأكاديمي، و17 طالباً في المجال غير الأكاديمي وضمن فئة المدرسة المتميزة فازت في هذه الدورة مدرسة واحدة في كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر، ومدرستان من دولة الكويت, وفي فئة المعلم المتميز كان جميع الفائزين من المملكة العربية السعودية.وكانت جائزة الطالب في المجال الأكاديمي من نصيب كل من مملكة البحرين بفائز واحد وفائزين من المملكة العربية السعودية. وفي المجال غير الأكاديمي، فاز اثنان من المشاركين من المملكة العربية السعودية،وفائز واحد من دولة الكويت.يُذكر أنه سيتم تكريم جميع الفائزين بجوائز مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز في حفل سيعقد خلال شهر مارس2023 في دبي وسيضم الفائزين بكل فئات الجوائز على المستوى المحلي والخليج والعربي وجوائز الموهوبين الدولية.// انتهى //14:52ت م0082