الظهران 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واسأعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" اليوم عن تعديل مسميات وظائفها القيادية العليا وذلك من تاريخ 1 يناير 2023.وأوضحت أرامكو السعودية أن هذه المسميات الوظيفية المحدّثة تأتي في إطار مواكبة أفضل الممارسات العالمية بما يتناسب مع الأدوار والمسؤوليات الإستراتيجية لهذه الوظائف، مشيرة أن التعديلات يقتصر على مسميات الوظائف فقط دون تأثير على الهياكل التنظيمية.//انتهى//15:06ت م0085