الرياض 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واسأعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" إقامة 16 مزادًا علنيًا تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية، لبيع عقارات ومنقولات في مختلف مناطق المملكة في المدة ما بين 31 ديسمبر 2022م وحتى 8 يناير 2023م.وتعرض المزادات أكثر من 120 عقارًا تتنوع ما بين أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية وفلل وعمائر، إضافة إلى المنقولات من السيارات المتنوعة.وتبدأ المزادات بمزاد الغنائم الإلكتروني الذي يُقام على 4 عقارات تقع بمنطقة الرياض، ومزاد ربوة جدة الثالث الإلكتروني المقام على عقار بمحافظة جدة، ومزاد نسائم الرياض الإلكتروني المقام على 14 عقارًا بمدينة الرياض، ومزاد الهجرة الحضوري المقام على 26 عقارًا في المدينة المنوّرة، ومزاد طيبة الإلكتروني المقام على 6 عقارات بالمدينة أيضًا، ومزاد رحاب الحجاز الإلكتروني المقام على 13 عقارًا في كل من مكة المكرمة والطائف ومحافظة تربة، ومزاد عروس البحر الأحمر الإلكتروني المقام على 3 عقارات بمحافظة جدة، ومزاد ربوة الشمال الإلكتروني المقام على 4 عقارات في كل من مدينة سكاكا وطبرجل، ومزاد أطياف نجد الإلكتروني المقام على عقار بمحافظة الخرج، ومزاد ظلال طيبة الثاني الإلكتروني المقام على عقارين بالمدينة المنوّرة، ومزاد ديار القصيم الإلكتروني المقام على 7 عقارات بمنطقة القصيم، ومزاد أزهار الرياض الإلكتروني المقام على 4 عقارات بمدينة الرياض، ومزاد مستقبل الشمال الإلكتروني المقام على 19 عقارًا تقع في كل من القريات وسكاكا ودومة الجندل، ومزاد خيرات القصيم الثاني الإلكتروني المقام على عقارين بمنطقة القصيم، ومزاد المرجان الثاني المقام على 14 عقارًا بالمنطقة الشرقية، إضافة إلى مزاد صروح الحضوري المقام على عدد من السيارات والشاحنات المتنوعة بمدينة الرياض، وللمزيد من التفاصيل حول المزادات يمكن زيارة الصفحة الخاصة بموقع إنفاذ الإلكتروني: https://infath.sa/auctions .يُذكر أنَّ مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وأحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030؛ حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، إلى جانب الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، مما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.// انتهى //15:09ت م0086