الدمام 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واسنظم مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الحلقة النقاشية الثانية لاستشراف الآفاق المستقبلية للتكامل الاقتصادي والتنموي الخليجي المشترك، بعنوان "دور القطاع الخاص في التنوع الاقتصادي لدول مجلس التعاون"، وذلك بمقر هيئة الربط الكهربائي لدول الخليج العربي بمدينة الدمام، وذلك خلال المدة من 27 - 28 ديسمبر 2022م، وبحضور أكثر من 50 مشاركاً من عدد من الجهات والوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية والمراكز البحثية والجامعات والقطاع الخاص والغرف التجارية في مجلس التعاون واتحاد غرف دول مجلس التعاون.وافتتحت الحلقة النقاشية بورقة عمل قدمها مدير مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة خالد بن إبراهيم آل الشيخ، حول تمكين القطاع الخاص في دول المجلس، متطرقةً إلى أهمية دور القطاع الخاص منذ تأسيس مجلس التعاون والقرارات الصادرة في هذا الشأن من المجلس الأعلى والمجلس الوزاري، وما تضمنته رؤى دول المجلس من برامج وسياسات لتمكين القطاع الخاص، بالإضافة إلى استعراض بعض منجزات مجلس التعاون في المجالين الاقتصادي والتنموي، والتعريف بعدد من المؤشرات الاقتصادية والتنموية المرتبطة بموضوع الحلقة النقاشية.واستعرض خلال الحلقة خمس أوراق عمل متخصصة في دعم وتمكين القطاع الخاص في دول مجلس التعاون مقدمة من الجهات المشاركة، بالإضافة إلى جلسة حوارية شارك فيها عدد من رجال الأعمال والمختصين في القطاع الخاص لبحث سبل تمكين القطاع الخاص ومعرفة التحديات واقتراح الحلول.وأشار آل الشيخ إلى أن الحلقة النقاشية جاءت بمشاركة كبيرة ومتنوعة من المتخصصين في مختلف جهات القطاع الخاص، وشاركت تلك الجهات بأوراق عمل متميزة عن دور القطاع الخاص في التنوع الاقتصادي لدول مجلس التعاون، مركزةً على محاور متعددة لتحديد فرص وتحديات القطاع الخاص أمام التنوع الاقتصادي، واقتراح آليات خلق قطاع خاص في المنطقة ذي تنافسية عالية على الصعيد العالمي، وعرّفت الحلقة بدور القطاع الخاص في تحقيق مبادرات ومشاريع وبرامج التكامل الاقتصادي في دول مجلس التعاون، وخرجت الحلقة بعدد من المبادرات والتوصيات التي يجري العمل على استكمال مراجعتها وتحليلها وعرضها على اللجان الوزارية المتخصصة.ويهدف هذا البرنامج إلى تنظيم حلقات نقاشية دورية، وتعد عملية استشراف المستقبل من أهم الوسائل الحديثة لوضع الإستراتيجيات، والتأكد من مواكبة المتغيرات العالمية، عبر جلسات لتوليد الأفكار والحلول والمبادرات والبرامج وصياغة السيناريوهات المستقبلية بطريقة علمية وعملية مبتكرة.// انتهى //15:16ت م0088