الباحة 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس مسفر بن مصلح المالكي.واطلع سموّه على تقارير مشاريع الطرق بالمنطقة ومحافظاتها، والمشاريع القائمة حالياً والجاري تنفيذها، مستعرضاً سير العمل بالجمعيات التي دُشنت مؤخراً.وأكد سموّه أهمية إنهاء جميع مشاريع الطرق بأسرع وقت ممكن للاستفادة منها كونها تسهم في مسيرة التنمية بالمنطقة التي تشهد تطوراً وازدهاراً ملحوظاً في ظل الدعم غير المحدود من القيادة الحكيمة، مثمناً التعاون الدائم من وزارة النقل والجهود التي تبذل من فرع الوزارة بالمنطقة، ومتطلعاً إلى إنهاء الاعتمادات المتبقية لبعض الطرق التي يتابعها سموّه باستمرار من خلال غرفة عمليات متابعة المشاريع.من جانبه أكد المهندس المالكي سعي الفرع والجمعيات "جمعية تسيير وجمعية طرق وجمعية لوجستي" لتحقيق رؤى وتطلعات سموّه نحو إنهاء جميع المشاريع بالمنطقة والمحافظات.// انتهى //15:31ت م0089