الدمام 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واسنظمت غرفة الشرقية ممثلة في لجنة التدريب والتعليم أمس، لقاءً توعوياً لملاك المدارس الأهلية والعالمية والأجنبية، قدمه مدير التعليم الأهلي في تعليم المنطقة الشرقية عوض المالكي، وذلك بمقر الغرفة الرئيسي في الدمام.وأشاد المالكي بالدعم الكبير الذي يناله قطاع التعليم الأهلي من قبل القيادة الرشيدة، مشيراً أن تدشين المركز السعودي للأعمال في وزارة التعليم سيوفر العديد من خدمات الأعمال للمستثمرين في قطاع التعليم الأهلي ويرفع من نسبة مشاركة القطاع الخاص في القطاع التعليمي ما يتوافق في رؤية المملكة 2030.واستعرض معايير التقييم للمدارس الأهلية والعالمية والخدمات المساندة التي تقدم للمستفيدين في هذا القطاع، داعياً المستثمرين في هذا القطاع للمشاركة في الاستطلاع المطروح عبر منصة استطلاع حول مشروع لائحة تنظيم التعليم الخاص في المملكة والتي ترسم ملامح مستقبل التعليم الخاص في المملكة.// انتهى //15:36ت م0093