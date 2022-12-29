الرياض 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واسوقّعت الهيئة الملكية للجبيل وينبع اليوم في الرياض اتفاقية تعاون مع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، لتحقيق أهدافهما المشتركة في مجال الاستثمار وريادة الأعمال والتعليم والتدريب والتوظيف ذات العلاقة بمبادرات رؤية المملكة 2030.ووقّع عن الهيئة الملكية معالي رئيس الهيئة المهندس خالد بن محمد السالم، وعن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" المهندس سليمان بن خالد المزروع، في إطار دعم صغار المستثمرين ورواد الأعمال والإسهام في تحقيق الرؤية المملكة 2030.وتهدف الاتفاقية إلى تمكين خرّيجي برنامج "ألف ميل" من الاستفادة من خدمات الحوافز المقدّمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمدن الصناعية التابعة للهيئة الملكية ، عبر توفير أراضٍ أو مرافق للخريجين في إحدى مدنها، بهدف إنشاء المشاريع الصناعية واللوجستية المتوافقة مع مستهدفاتها إضافةً إلى توجيه عدد من التدريبات والبرامج المقدّمة من مراكز التنمية الصناعية، لصقل المهارات والمعرفة التي يحتاج إليها أصحاب المشروعات والعاملين بها.ونصّت الاتفاقية على أن يقوم برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية بتشجيع المستثمرين ورواد الأعمال التابعين للبرنامج للاستثمار في مدن الهيئة، ودراسة تخصيص برامج وورش عمل عن أبرز الأساليب والأدوات المستخدمة عالمياً لاستدامة الصناعات والخدمات المساندة اللوجستية، وذلك لتوعية المستثمرين والعاملين في المجال الصناعي وتثقيفهم، والعمل على تطبيق برنامجي "سنة في الصناعة" و "التلمذة الصناعية" في الكليات والمعاهد التابعة للهيئة.// انتهى //16:30ت م0115