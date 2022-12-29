جدة 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واسنظمت هيئة فنون العمارة والتصميم، اللقاء الثاني لمبادرة "مقهى التواصل" بمدينة جدة، والذي أقيم بحضور نخبة من المختصين والممارسين في القطاع، وذلك ضمن جهود الهيئة في تعزيز التواصل مع الممارسين والمهتمين بالقطاع، وتحفيز مجتمع العمارة والتصميم.وجرى خلال اللقاء الحديث حول ميثاق الملك سلمان العمراني، ورؤيته العمرانية الشاملة التي تسهم في خلق بيئات عمرانية تستند على الموروث الثقافي والبيئي، وتحاكي التطورات المستقبلية، بالإضافة إلى تبني القيم الرئيسية للميثاق، وهي: الأصالة، والاستمرارية، ومحورية الإنسان، وملاءمة العيش، والاستدامة، والابتكار. بالإضافة الى الممارسات الصحيحة لتطبيق الميثاق.وتعد مبادرة "مقهى التواصل" إحدى خدمات ميثاق الملك سلمان العمراني؛ التي تهدف إلى تعزيز دعم الممارسين، وتشجيعهم عبر لقاءات فريدة في مقاهٍ متنوعة في مختلف مناطق المملكة.// انتهى //16:32ت م0116