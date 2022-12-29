الرياض 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واستواصل هيئة تطوير بوابة الدرعية الاحتفاء بفعاليات مبادرة "قصرى الدرعية" التي كانت قد أطلقتها قبل نحو ثلاثة أشهر مطلع أكتوبر الماضي، ضمن مبادراتها للمشاركة المجتمعية التي استفاد منها حتى الآن أكثر من 10000 زائر، وتحقيقًا لرؤيتها في أن تكون الجار الحسن لمجتمع الدرعية، بهدف رفع مستوى الوعي العام بأهمية الدور الذي تلعبه الأنشطة الأسرية في ظهور ثقافة محلية متنوعة ونابضة بالحياة.وتستمر فعاليات المبادرة خلال الفترة القادمة، حيث تتضمّن مجموعةً متنوعةً من الفعاليات وورش العمل الفنية والحرفية والأنشطة التفاعلية المرتبطة بالتراث التقليدي، والمعارض الثقافية، والعديد من الفعاليات والأنشطة الأخرى التي تحتضنها عدة حدائق، منها الخالدية والفيصلية وظهرة العود في الدرعية.وتأتي هذه السلسلة من الفعاليات في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها هيئة تطوير بوابة الدرعية لتعزيز روابط العلاقات الإنسانية والأنشطة الترفيهية في أوساط مجتمع الدرعية عبر الأماكن العامة الأكثر حيوية.يُذكر أن هذه المبادرة ستمنح المشاريع العائلية المحلية الفرصة لعرض مهاراتها التقليدية في الحرف اليدوية والطهي والتفاعل مع المجتمع المحلي، كما سيساعد وجودهم في الحدائق الثلاث على تمهيد الطريق أمامهم لفرص أكبر للأعمال داخل وخارج مجتمع الدرعية.// انتهى //16:34ت م0118