الرياض 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واسحقّقت المملكة 9 مراكز متقدّمة في جائزة مؤسسة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميّز في دورتها 25، وذلك عن فئات الطالب المتميّز، والمعلم المتميّز، والمدرسة والإدارة المدرسية المتميّزة.وتمكّن الطلاب والطالبات من أبناء وبنات الوطن في فئة الطالب المتميز من الحصول على أربع مراكز متقدمة وهم؛ حسن بن علي بو موزة من الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء، ومشعل بن عصام الدريوشي، وفرح بنت عبدالله المزيني، وترف بنت أحمد السعوي من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض.ونال المعلمون والمعلمات السعوديون 4 مراكز في فئة المعلّم المتميّز، وهم: عبدالكريم بن عبدالله المطر من الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء، ومحمد بن مفرح الشهراني من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، ونجلاء بنت عبدالعزيز الثميري من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض والمعلمة أميرة بنت صغير اليامي من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران.وفازت مدرسة الصديق الثانوية (بنين) من إدارة التعليم بمحافظة رجال ألمع بمركز متقدم في فئة المدرسة والإدارة المدرسية المتميّزة في جائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز في دورتها 25 لعام 2022م.// انتهى //16:35ت م0119