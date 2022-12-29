الرياض 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واسبدأ المشاركون في رالي داكار السعودية 2023، بالتوافد إلى المملكة وتحديداً إلى مدينة ينبع؛ استعداداً لانطلاق النسخة الرابعة خلال الفترة من 31 ديسمبر 2022 وحتى 15 يناير 2023م.ويتأهب المشاركون في ينبع لانطلاق المرحلة التمهيدية من السباق، والتي تبلغ مسافتها 11 كلم، على أن تبدأ المنافساتُ الرسمية في الأول من يناير 2023، بمرحلةٍ دائريةٍ حول مدينة ينبع على سواحل البحر الأحمر، مروراً بالعلا، ثم مدينة حائل، والدوادمي، والعاصمة الرياض، وحرض، والربع الخالي، وشيبة، والهفوف، وصولاً إلى الدمام، والتي ستكونُ نقطة الختام، حيث تعدّ هذه النسخة الأطول في جانب المراحل الخاصة الخاضعة للتوقيت منذ عام 2014م.وتخضع جميع المركبات المشاركة في الرالي، اليوم ، لمرحلة الفحص الفني والتقني، وذلك للتأكد من مطابقتها للشروط، وضمان امتثال المركبات لقوانين الرالي، وتعليمات الأمان كافة، على أن تستمر هذه العملية على مدى يومين.يشار إلى أن المشاركين في هذه النسخة من رالي داكار 2023م، يبلغ عددهم 820 سائقاً وملاحاً، يمثلون 68 دولة مختلفة، بإجمالي 455 مركبة في مختلف فئات السباق، منها 125 دراجة نارية، و73 سيارة، و56 شاحنة، و47 مركبة في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة النموذجية "تي 3"، و46 مركبة في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة للإنتاج التجاري "تي 4"، و19 درّاجة نارية رُباعية العجلات "كوادز"، إلى جانب 89 سيارة وشاحنة في فئة كلاسيك.// انتهى //16:36ت م0120