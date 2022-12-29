الخرطوم 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واسرأس عضو مجلس السيادة السوداني مالك عقار إير بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم، اجتماع اللجنة العليا لتنظيم العودة الطوعية للاجئي ونازحي المنطقتين (النيل الأزرق وجنوب كردفان) إلى مناطقهم .وقال وزير الحكم الاتحادي مقرر اللجنة محمد كرتكيلا في تصريح صحفي إن الاجتماع أمّن على إعداد مصفوفة لتنفيذ العمل الخاص بالعودة الطوعية بالمنطقتين، مؤكداً أهمية الإسراع في توفير الميزانية الخاصة لإنجاز برنامج العودة بالصورة المطلوبة.وأشار إلى أن الميزانية سيتم توفيرها من المكونين المحلي والأجنبي، وأن اللجنة ستعمل وفق صلاحياتها على تنفيذ وإنجاز هذا العمل قبل حلول فصل الخريف المقبل.// انتهى //17:07ت م0125