الرياض 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واساحتفت الشركة الوطنية للإسكان NHC, بحضور الرئيس التنفيذي للشركة محمد بن صالح البطي بتخريج الدفعة الثانية من برنامج واعد الخاص بتطوير الكوادر السعودية الشابة من حديثي التخرج من الحاصلين على البكالوريوس والماجستير في تخصصات الهندسة الكهربائية، والهندسة المدنية، والهندسة الميكانيكية، وهندسة البناء، والهندسة المعمارية، والهندسة الصناعية، والأمن السيبراني، والتسويق الرقمي، ونظم المعلومات الإدارية، وتجربة المستخدم والتخصصات ذات الصلة.ويأتي واعد بنسخته الثانية استكمالاً لمسيرة الوطنية للإسكان في تأهيل الشباب السعودي بقطاع التطوير العقاري، وتمكين المهندسين والمهندسات السعوديات في هذا المجال وإتاحة الفرصة لهم للتدريب على رأس العمل واكتساب الخبرة العملية والعلمية، حيث وصل عدد خريجي البرنامج بنسخته الثانية إلى 47 أتموا دورات تدريبية مكثفة ومتخصصة مع إتاحة فرصة التدريب العملي لهم مع المتخصصين وأصحاب الخبرة في NHC.وأشار البطي إلى أن هذه الاحتفالية التي تقيمها الشركة تأتي ضمن إستراتيجيتها الخاصة بالموارد البشرية المتضمنة تطوير الكفاءات السعودية في مجال التطوير العقاري ضمن الدور الوطني الذي تقوم به الشركة وانسجاماً مع مستهدفات رؤية 2030 بضخ الكوادر المؤهلة لسوق العمل وتمكين الخريجين والخريجات من خوض التجربة العملية المباشرة في مشاريع الشركة المتعددة.وأضاف: "نفخر بدعم الكفاءات السعودية ونخص نجاح تجربتنا في دعم وتمكين العديد من السعوديات في تولي مراكز عملية مهمة وقيادية بالشركة منذ تأسيسها.يذكر أن برنامج واعد انطلق بنسخته الأولى بعام 2021 ومع ختام النسخة الثانية يكون الإجمالي (72) خريج وخريجة حيث يمكنهم البرنامج من الحصول على رخصة الهيئة السعودية للمهندسين، وفرصة العمل مع كبار مطوري العقارات بالمملكة.// انتهى //17:59ت م0132