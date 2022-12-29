الرياض 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واسالتقى المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، اليوم، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو» الدكتور سالم بن محمد المالك، وذلك في مقر البرنامج بمدينة الرياض.وجرى خلال اللقاء بحث سبل وأوجه التعاون بين الجانبين بما يسهم في دعم جهود الحكومة اليمنية ومؤسساتها في مشاريع التنمية والإعمار وبما يعود في خدمةً الشعب اليمني الشقيق، وتحقيقاً للأثر المنشود والمستدام للمشروعات والبرامج التنموية في الجمهورية اليمنية.وثمّن الدكتور المالك، ما تقدمه المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في مجالات التعليم والثقافة ومختلف القطاعات الحيوية والتي تسهم في تحسين حياة الشعب اليمني ويدعم بناء القدرات والكوادر اليمنية في شتى المجالات.وأكد الجانبان أهمية تنسيق الجهود والأعمال التنموية في اليمن؛ بما يسهم في تعزيز بناء التعاون الفاعل بالتنسيق مع الحكومة اليمنية، وبما ينعكس إيجاباً على الأحوال المعيشية للشعب اليمني ويحقق سبل العيش الكريم له ويحقق التنمية المستدامة في الجمهورية اليمنية.واستعرضت خلال اللقاء مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن التي بلغت 224 مشروع ومبادرة تنموية في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في 7 قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية بالإضافة إلى البرامج التنموية.// انتهى//18:21ت م0133