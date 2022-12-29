تبوك 05 جمادى الآخرة1444 هـ الموافق 29 ديسمبر2022 م واسنفذ المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" , بمنطقة تبوك أمس , اللقاء التعريفي بمنسوبيه ، بحضور المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك بالإنابة الدكتور أنور السالمي ورؤساء القطاعات ومنسوبي الموارد البشرية لمناقشة المرحلة الانتقالية وتعريفهم بمهام المركز وطريقة العمل خلال المرحلة الانتقالية.واستعرض مدير فرع مركز "وقاء" بتبوك المهندس ناصر العطوي توجهات المركز خلال المرحلة الانتقالية لعام 2023م، موضحًا أن المركز يسعى إلى تمكين واستكمال إجراءات إعارة ونقل الموظفين، مع ضمان استمرار أعمال الوقاية الفاعلة من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية بطريقة حديثة وعصرية ومكافحة تلك الآفات بأحدث الطرق والأساليب العلمية.وتطرق اللقاء إلى توضيح الهيكلة الخاصة بالمركز ودعم وتنفيذ آلية التشغيل، بالإضافة إلى النمو وتعزيز القدرات وتطوير الموظفين.//انتهى//18:22ت م0134