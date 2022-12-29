الرياض 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واسوقّعت هيئة حقوق الإنسان والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين , بمقر الهيئة في الرياض اليوم , مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حقوق الإنسان، وقّعها من جانب الهيئة معالي رئيسة الهيئة الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، فيما وقّعها من جانب المؤسسة رئيسها المهندس علي أحمد الدرازي، وذلك بحضور معالي نائب رئيس الهيئة الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الخيال.وأكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان خلال لقائها برئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين، عمق العلاقات الأخوية التي تجمع المملكة بالأشقاء في مملكة البحرين، مبينةً أن هذه المذكرة تأتي في إطار نهج الهيئة الرامي إلى تعزيز تعاونها مع مختلف الشركاء والجهات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان عبر عقد البرامج والشراكات بما يحقق أهداف الهيئة في تنمية علاقاتها وتوسيع شراكاتها، مشيرةً إلى أن العمل في مجال حقوق الإنسان يتطلب تبادل الأفكار وفتح قنوات الحوار الرحب والتعاون البناء بما يُعزز رفع كفاءة القدرات والخبرات في هذه المجال.وتهدف المذكرة إلى بناء قدرات العاملين لدى الطرفين في مختلف مجالات حقوق الإنسان، وتبادل الخبرات في الدراسات والأبحاث ذات العلاقة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان بما يعزز الوعي بها، وعقد الندوات والمحاضرات والبرامج التدريبية المشتركة، وتبادل المعلومات والإحصاءات والتقارير والأبحاث العلمية، وكذلك تبادل الزيارات والدعوات لحضور الاجتماعات والمؤتمرات التي يعقدها أيٌ من الطرفين، والاطلاع على أفضل التجارب والممارسات، كما استهدفت المذكرة تعزيز التثقيف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والطفل، والمرأة، وكبار السن، وغيرها من الحقوق.// انتهى //18:34ت م0137