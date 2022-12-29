إسلام آباد 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واسقتل ثلاثة من الجيش الباكستاني في تبادل إطلاق النار مع عناصر إرهابية في منطقة كورام شمال غرب باكستان.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش أن الاشتباكات وقعت عندما شنَّت مجموعة من الإرهابيين هجوماً على فرقة عسكرية كانت تقوم بعملية تمشيط في المنطقة؛ مما أسفر عن مقتل ثلاثة من الجيش الباكستاني واثنين من الإرهابيين، ومصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات.// انتهى//20:52ت م0141