الباحة 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واسشَهِدَتْ منطقةُ الباحةِ - اليوم - هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من خفيفة إلى متوسطةٍ، مع انعدام ألرؤية بسبب الضباب الكثيف بقطاع السراة شَمِلَتْ أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاءً من محافظات بلجرشي والعقيق وبني حسن والقرى والمندق والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد والمراكز التابعة لها، وطريق الملك فهد " عقبة الباحة" الرابطة بين الباحة والقطاع التهامي.سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب، وارتوت الأرض، جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.// انتهى //21:15ت م0145