القدس المحتلة 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واسهدم جيش الاحتلال 57 منزلاً فلسطينياً، واقتلعت مئات الأشجار خلال النصف الأول من الشهر الجاري.وأوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة " أوتشا" في تقرير له أن المحتل هدم 57 منزلاً في الضفة الغربية والقدس؛ مما تسبب في تهجير عشرات الفلسطينيين، لافتاً الانتباه إلى أن المستوطنين أتلفوا نحو 900 شجرة زيتون خلال تلك الفترة، في عمليات اقتحامهم للقرى والبلدات الفلسطينية في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.// انتهى //21:29ت م0146