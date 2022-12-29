اقتصادي / البورصة المصرية تغلق على ارتفاع
الخميس 1444/6/5 هـ الموافق 2022/12/29 م واس
القاهرة 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واس
أغلقت البورصة المصرية اليوم, على ارتفاع في التعاملات, مسجلاً المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" ارتفاعاً بنسبة 0.14 % بـ14598.53 نقطة.
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.37 % بـ2801.93 نقطة، مسجلاُ مكاسب قدرها 0.35 % بـ4145.5 نقطة.
وأنهى رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة تعاملاته عند مستوى 961.2 مليار جنيه.
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21:29ت م
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