القاهرة 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واسأغلقت البورصة المصرية اليوم, على ارتفاع في التعاملات, مسجلاً المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" ارتفاعاً بنسبة 0.14 % بـ14598.53 نقطة.وارتفع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.37 % بـ2801.93 نقطة، مسجلاُ مكاسب قدرها 0.35 % بـ4145.5 نقطة.وأنهى رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة تعاملاته عند مستوى 961.2 مليار جنيه.// انتهى //21:29ت م0147