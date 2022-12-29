الرياض 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واسعقد مجلس أمناء مؤسسة إكرام الموتى الأهلية اجتماعه السادس مساء اليوم، برئاسة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس أمناء المؤسسة الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس.واستعرض المجلس - خلال الاجتماع- الموضوعات المُدرجة في جدول الأعمال، وأنشطة وبرامج المؤسسة وعدداً من المشاريع والمبادرات التي أُنجزت خلال الفترة الماضية، كما استعرض المجلس الخطط الإستراتيجية والتشغيلية لعام 2023م.وشهد الاجتماع توقيع "إكرام" مذكرة تفاهم مع أمانة المنطقة الشرقية وشركة سعد بن صليب العتيبي وأولاده القابضة، لتنفيذ مشروع إنشاء مجمع سعد بن صليب العتيبي لوالديه بمحافظة الخبر، حيث قدَّم بن صليب تبرعاً بقيمة 100 مليون ريال.بدوره، قدَّم رئيس مجلس أمناء "إكرام" شكرَه وتقديرَه للعتيبي على هذا التبرُّع السخي الذي يؤكد اهتمام رجال الأعمال ببذل العطاء والإنفاق في سبل الخير.وسيشمل المشروع الذي تبلغ مساحته أكثر من مليون وثماني مئة م2، مقبرة متكاملة من حيث الجامع، ومقرًّا للجمعية الخيرية، بالإضافة إلى مركز لإكرام الموتى، ومركز تدريب تنموي، وصالات متعددة الأغراض، وكذلك مجمع تحفيظ قرآني، كما سيتم بناء 3 أبراج سكنية لخدمة المشروع.وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تعاون "إكرام" مع شركائها في القطاع الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي، من خلال تعزيز مشاركة أفراد المجتمع في دعم برامج مؤسسة إكرام الموتى الأهلية، وتحقيقًا لما نصت عليه رؤية المملكة 2030 من تهيئة البيئة اللازمة للقطاع غير الربحي في أخذ زمام المبادرة في مواجهة التحديات واغتنام الفرص.ومثَّل أمانة المنطقة الشرقية في التوقيع معالي المهندس فهد بن محمد الجبير، فيما مثَّل شركة "بن صليب" خلال التوقيع سعد بن صليب العتيبي، ومثَّل "إكرام" الأمين العام المهندس عبدالعزيز بن إبراهيم النغيثر.// انتهى //21:43ت م0150