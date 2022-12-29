القاهرة 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واسفاز فريق الزمالك على ضيفه فريق الإسماعيلي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الأسبوع العاشر من منافسات بطولة الدوري المصري لكرة القدم.بهذا الفوز، رفع الزمالك رصيده إلى 24 نقطة في صدارة جدول الدوري، فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند ٦ نقاط في المركز الـ 18 والأخير.وفي مباراة أخرى، فاز فريق أسوان على مضيفه فريق المصري البورسعيدي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب السويس الجديد ضمن منافسات نفس الجولة، ليرتفع رصيد أسوان إلى 12 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد المصري عند 11 نقطة في المركز الحادي عشر.// انتهى //22:49ت م0159