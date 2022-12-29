الرياض 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واسقبضت شرطة منطقة الرياض على (6) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية, و(27) مخالفًا لنظام الإقامة،(9) من الجنسية اليمنية و(7) من الجنسية الباكستانية و(5) من الجنسية البنجلاديشية و(3) من الجنسية الهندية و(3) من الجنسيات النيبالية والنيجيرية والسودانية، وذلك في مواقع الفحص الدوري وجنوب مدينة الرياض، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.// انتهى //22:56ت م0161