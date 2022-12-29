ساو باولو 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واستوفي اليوم لاعب كرة القدم البرازيلي بيليه عن عمر يناهز 82 عاماً، حسب ما أعلنت عائلته اليوم.وكان بيليه قد عانا صراعا مع مرض سرطان القولون استمر لأكثر من عام، وانتقل للمستشفى الشهر الماضي للعلاج أيضا من عدوى بالجهاز التنفسي.وولد أديسون أرانتيس دوناسيمنتو، الذي اشتهر باسم (بيليه) في 23 أكتوبر 1940، في ولاية ميناس جيرايس، وأصبح معروفا باسم "ملك كرة القدم" بعدما قاد منتخب البرازيل للتتويج بكأس العالم أعوام 1958 و1962 و 1970 واختاره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ليكون أحد لاعبي القرن العشرين في العالم، بجانب النجم الارجنتيني دييجو مارادونا، الذي توفي عام 2020 عن عمر يناهز 60 عاما.//انتهى//23:27ت م0165