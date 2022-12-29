القدس المحتلة 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واسأصيب ثلاثة فلسطينيين مساء اليوم، خلال اعتداء مستوطنين بالحجارة على مركبات للفلسطينيين، في قرية حوارة بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية .في السياق ذاته، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة العشرات من الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لقرية رمانة بمدينة جنين بالضفة الغربية.وفي قطاع غزة ذكرت نقابة الصيادين الفلسطينيين أن بحرية الاحتلال اعتدت على الصيادين قبالة شواطئ السودانية شمال القطاع، أثناء عملهم مما أدى لتدمير وفقدان أدوات الصيد، بعد ملاحقة بحرية الاحتلال لهم بإطلاق النار عليهم وإجبارهم على مغادرة البحر ، وذلك ضمن الانتهاكات المستمرة بحق الصيادين.// انتهى //23:41ت م0168