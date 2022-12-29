جدة 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022 م واسأعلنت جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة جدة عن تعليق الدراسة الحضورية للدراسات العليا والبرامج التنفيذية يومي (الجمعة والسبت)، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.وتقرر تحويل المحاضرات - عن بُعد - حسب الأنظمة والتعليمات لجميع طلبة الدراسات العليا والبرامج التنفيذية.// انتهى //23:47ت م0169