القدس المحتلة 06 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 30 ديسمبر 2022 م واسوجهت 149 منظمة حقوقية عربية ودولية نداء للهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والشعوب، للتدخل العاجل لوقف الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين.وأكد الموقعون على النداء أن جريمة استشهاد الأسير المريض ناصر أبو حميد داخل سجون الاحتلال كشفت مأساة الأسرى الصحية، التي يمارسها الاحتلال بحق الأسرى، خاصة حرمانهم من العلاج،داعين إلى تحرك عاجل لإنقاذ حياة الأسرى، خاصة المصابين بأمراض مزمنة.وطالبت المنظمات الحقوقية والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بحماية الأسرى والسكان المدنيين تحت الاحتلال، وتحديداً اللجنة الدولية للصليب الأحمر.//انتهى//01:04ت م0004