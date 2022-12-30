إسلام آباد 06 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 30 ديسمبر 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية طلب رئيس الوزراء شهباز شريف عقد اجتماع مجلس الأمن الوطني اليوم لمناقشة التحديات التي تواجهها البلاد وعلى رأسها تحدي الإرهاب الذي برز مرة أخرى مع تصاعد معدل الأعمال الإرهابية.واهتمت بتأكيد الحكومة المؤقتة في أفغانستان لباكستان استعدادها على حل جميع القضايا الثنائية العالقة ومعالجة الخلافات الحدودية عبر الحوار والمفاوضات.وأخبرت عن تأكيد قيادة الجيش الباكستاني عزمها على محاربة الإرهاب وعدم المساح للجماعات الإرهابية بزعزعة أمن واستقرار باكستان.وأشارت إلى تعزيز السلطات الباكستانية مستوى مراقبة الركاب الوافدين من الخارج في جميع نقاط الدخول إلى باكستان، وذلك للتعامل مع تهديد متحور "أوميكرون" الجديد "بي اف 7" التابع لفيروس كورونا.وتطرقت إلى الإجراءات الاحترازية التي فرضتها السلطات الباكستانية في المناطق التي تعرضت لتساقط الثلوج بكثافة للحد من وقوع أي خسائر في الأرواح.وعرجت صحف إسلام آباد على متفرقات منها تحذير عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني من انتفاضة جديدة لن تكون في صالح الإسرائيليين ولا الفلسطينيين، والمخاوف الدولية من طفرة فيروس كورونا الجديدة في الصين، وارتفاع ضحايا العواصف الثلجية في الولايات المتحدة الأمريكية.// انتهى //07:28ت م0009