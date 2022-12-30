أبهـا 06 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 30 ديسمبر 2022 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً متقدماً عن تكون أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير ، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطٌ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والربوعة والحرجة وسراة عبيدة وخميس مشيط وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ ٨ مساءً.// انتهى //07:32ت م0010