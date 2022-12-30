نجران 06 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 30 ديسمبر 2022 م واسباشرت أمانة منطقة نجران خلال الشهر الماضي، أكثر من 300 بلاغ لأعمال صيانة شبكات الإنارة في الشوارع الرئيسية والأحياء بمدينة نجران، لرفع أداء شبكة الإنارة، وتحسين المشهد الحضري وتعزيز برامج جودة الحياة.وشملت أعمال صيانة شبكات الإنارة صيانة 179 فانوساً، و24 عمود إنارة، و53 من لوحات الإنارة وإصلاح 37 شبكة إنارة.// انتهى //10:06ت م0012