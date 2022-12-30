القاهرة 06 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 30 ديسمبر 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم إعلان رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي على "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، لإتاحة مجال أكبر لمشاركة القطاع الخاص فى توليد النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص عمل، وزيادة مستويات الاستثمارات والصادرات.وتناقلت اتهام الرئيس التونسي قيس سعيد، لأطراف لم يسمها بالتآمر على أمن الدولة، وتوعد بمحاسبتهم في إطار القانون وعدم منحهم طريقًا للخروج الآمن.وعرجت صحف الجمعة على إعلان اللجنة الدائمة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة، تعليق بعض البرامج ذات الأهمية الزمنية في أفغانستان مؤقتًا عقب الحظر الذي فرضته حركة طالبان على النساء العاملات في المنظمات غير الحكومية.وأفادت بأن عودة تفشي فيروس كورونا في الصين دفع العديد من الدول الغربية إلى فرض تدابير بشأن استقبال الوافدين من الصين وسط تنامي مخاوف من انتشار الوباء مجددًا.وتحدثت صحف القاهرة في متفرقات أخرى عن مقتل ١٩ شخصًا وإصابة العشرات جراء الحريق الهائل الذي نشب بأحد الفنادق على الحدود بين كمبوديا وتايلاند.// انتهى //10:08ت م0013