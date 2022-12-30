الطائف 06 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 30 ديسمبر 2022 م واسرفعت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة الطائف أهبة الاستعداد والجاهزية تزامنًا مع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة.وأوضح مدير مكتب الهيئة بالمحافظة عبدالله الحارثي تفعيل إدارة الحدث لمثل هذه الحالات وتطبيق الخطة المعدة في حال الكوارث لاقدّر الله ورفع الجهازية القصوى .وحثت الهيئة الجميع حال وجود حالة إسعافية بالاتصال على الرقم ٩٩٧ أو طلب الخدمة عن طريق تطبيق أسعفني أو توكلنا .// انتهى //10:21ت م0014