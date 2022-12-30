القدس المحتلة 06 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 30 ديسمبر 2022 م واستناولت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تقرير الأمم المتحدة، الذي أشار إلى ارتفاع وتيرة عمليات الهدم للمنازل الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس، والتي طالت عشرات المنازل والمنشآت، واقتلاع مئات أشجار الزيتون، خلال النصف الأول من الشهر الجاري، لافتة النظر إلى استمرار اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، مما أسفر عن إصابة عدة فلسطينيين في مدينة نابلس.وأشارت إلى تقرير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن الفلسطينيين يودعون عام 2022 بعدد 224 شهيداً وتدمير أكثر من ألف مبنى، ولفت التقرير أن عدد الفلسطينيين مع نهاية 2022 يصل إلى 14.3 مليون نسمة، فيما ارتفعت وتيرة اعتداءات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية، واستمرارهم في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وإقامة بؤر استيطانية جديدة، كان آخرها إقامة بؤرة استيطانية في الأغوار.وتطرقت الصحف الفلسطينية إلى إبلاغ الرئيس الأميركي جو بايدن الاحتلال الإسرائيلي أنه سيعارض كل قرار من شأنه المس بحل الدولتين، مسلطة الضوء على الانتقادات الأمريكية لأي خطوات إسرائيلية تكرس الاستيطان المتصاعد في الضفة الغربية .// انتهى //10:38ت م0015