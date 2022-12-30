الرباط 06 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 30 ديسمبر 2022 م واسأخبرت الصحف المغربية الصادرة اليوم، عن قرار الحكومة القاضي بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء البلاد، إلى غاية الاثنين 31 يناير 2023، في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا.وسلطت الصحف الضوء على تحذير العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، من اشتعال انتفاضة فلسطينية ثالثة، وتأكيده أن عواقبها لن يستفيد منها الفلسطينيون أو الإسرائيليون بل ستهدد المنطقة برمتها.وتناقلت صحف الجمعة قرار الأمم المتحدة القاضي بتعليق بعض برامج المساعدات في أفغانستان، بسبب قرار حكومة طالبان منع عمل النساء في المنظمات غير الحكومية.وأشارت إلى البيان الأوروبي الذي أدان قرار حكومة طالبان، ودعاها إلى التراجع عن منع عمل النساء في أعمال الإغاثة.وتحدثت عن استمرار اضطراب حركة النقل الجوي بالولايات المتحدة الأمريكية، رغم انحسار عاصفة القرن.وتطرقت صحف الرباط إلى المخاوف العالمية من متحورات جديدة لفيروس كورونا، وقرار عدد من الدول فرض إجراءات على القادمين من الصين.// انتهى //10:39ت م0016