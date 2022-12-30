واشنطن 06 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 30 ديسمبر 2022 م واسوقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن على قانون الإنفاق الحكومي البالغ قيمته 1.66 تريليون دولار للسنة المالية 2023.وذكر البيت الأبيض في بيان له اليوم، أن مشروع القانون قد حظي بموافقة مجلس النواب، الأسبوع الماضي، وذلك عقب إقراره في مجلس الشيوخ الأميركي، ليصبح بتوقيع الرئيس الأمريكي قانوناً نافذاً.وكان مجلس الشيوخ أقر مشروع القانون بأغلبية 68 صوتاً مقابل 29، فيما وافق مجلس النواب عليه بأغلبية 225 مقابل 201 صوتاً.ويتضمن مشروع قانون التمويل زيادة بنسبة 6 % تقريباً في الإنفاق على المبادرات المحلية، لتصل إلى 772.5 مليار دولار، فيما سيرتفع الإنفاق على برامج الدفاع بنحو 10% إلى 858 مليار دولار.// انتهى //11:15ت م0018