الدمام 06 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 30 ديسمبر 2022 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي زيارات الميدانية على المباني الجديدة قيد الإنشاء بمحافظة الخفجي؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات والإجراءات البلدية على المباني.وشملت الزيارات الميدانية 87 مبنى قيد الإنشاء، نتج عنها مخالفة 26 مبنى منها، تمثلت في عدم وجود ساتر أمام المبنى، ووضع مخلفات المباني بأراضي الغير، إضافة إلى عدم وجود لوحة بالموقع تبين بيانات المالك، وخلط المواد على الاسفلت والأرصفة.وتأتي هذه الزيارات ضمن جهود الأمانة في التأكد من تطبيق الإجراءات البلدية على المباني القيد إنشائية، ومعالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري.// انتهى //12:39ت م0020